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Американский биатлонист «накинулся» на Россию Маклареном
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Американский биатлонист Бэйли обратился к спортсменам почитать доклады Освальда, Шмидта и Макларена 

RT на русском 19 часов назад
Фото: Reuters
Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли считает, что сборные Норвегии, Швеции и Германии вынуждены приехать на этап Кубка мира в Тюмени, из-за того, что проводит соревнования под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
«Норвегия, Швеция и Германия — организаторы этапов Кубка мира, а IBU принимает решение о том, где проводить соревнования. Это означает, что эти сборные практически вынуждены ехать в Тюмень. Об этом знают в IBU», — цитирует Бэйли NRK.
Американец также обратился ко всем спортсменам, чтобы они ознакомились с докладами Дениса Освальда, Самюэля Шмидта и Ричарда Макларена.
«Посмотрите доклады Освальда, Шмидта, Макларена. Прочитайте сами доклады, прочитайте приложения и выводы. В них очень ясное изложение, основанное на фактах, того, что происходило в России в последние годы», — добавил Бэйли.
Он также отметил, что IBU принимает решение, не советуясь со спортсменами и федерациями.
Ранее Бэйли выразил разочарование тем, что российские спортсмены принимают участие в этапах Кубка мира.
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