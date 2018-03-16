Американский биатлонист «накинулся» на Россию Маклареном

Американский биатлонист Бэйли обратился к спортсменам почитать доклады Освальда, Шмидта и Макларена

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли считает, что сборные Норвегии, Швеции и Германии вынуждены приехать на этап Кубка мира в Тюмени, из-за того, что проводит соревнования под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Норвегия, Швеция и Германия — организаторы этапов Кубка мира, а IBU принимает решение о том, где проводить соревнования. Это означает, что эти сборные практически вынуждены ехать в Тюмень. Об этом знают в IBU», — цитирует Бэйли NRK.

«Посмотрите доклады Освальда, Шмидта, Макларена. Прочитайте сами доклады, прочитайте приложения и выводы. В них очень ясное изложение, основанное на фактах, того, что происходило в России в последние годы», — добавил Бэйли. Американец также обратился ко всем спортсменам, чтобы они ознакомились с докладами Дениса Освальда , Самюэля Шмидта и Ричарда Макларена

Он также отметил, что IBU принимает решение, не советуясь со спортсменами и федерациями.

Ранее Бэйли выразил разочарование тем, что российские спортсмены принимают участие в этапах Кубка мира.