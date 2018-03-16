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Фуркад избран в комиссию спортсменов IBU
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Клэр Игэн, Мартен Фуркад, Аита Гаспарин и Эрик Лессер — в комиссии спортсменов IBU 

Спорт-Экспресс 15 часов назад
Фото: ТАСС
Американка Клэр Игэн, швейцарка Аита Гаспарин, француз Мартен Фуркад и немец Эрик Лессер избраны в состав комиссии спортсменов IBU, сообщает официальный сайт организации.
Игэн набрала больше всех голосов — 130, у Гаспарин — 105. Также в голосовании участвовали чешка Ева Пускарчикова (85 голосов), белоруска Ирина Кривко (43) и австрийка Катарина Иннерхофер (35).
У мужчин Лессер набрал 100 баллов, а Фуркад — 98. Также в выборах участвовали швед Себастьян Самуэльссон (65), австриец Симон Эдер (56), словенец Клемен Бауэр (47), чех Михал Крчмарж (26), серб Эдин Ходжич (7).
Игэн, как набравшая больше всех голосов, стала председателем комиссии.
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