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Медали вручены российским биатлонисткам на Паралимпиаде
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Медали вручены российским биатлонисткам по итогам восьмого дня Паралимпиады 

RT на русском 16 часов назад
Фото: ТАСС
Российским биатлонисткам Анне Милениной, Михалине Лысовой, Екатерине Румянцевой вручены медали по итогам восьмого дня Паралимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. 16 марта Анна Миленина и Екатерина Румянцева заняли первые два места в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок. Другая российская биатлонистка Михалина Лысова победила в гонке на 12,5 км среди спортсменок с нарушением зрения.
Ранее министр спорта Павел Колобков заявил, что российские биатлонистки вновь доказали свой высокий уровень на Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
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