В Союзе биатлонистов Чехии Виткову обвинили в эгоизме 

Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза прокомментировал недовольство Вероники Витковы на запрет федерации на участие в заключительном этапе Кубка мира в Тюмени, передает ТАСС.
"Понимаю ее расстройство, она ведь занимает шестое место в Кубке мира. Но иногда надо думать о чем-то большем, чем о деньгах и каких— либо личных достижениях", — цитирует главу организации iDNES.
Этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.
Ранее Виткова выразила свое недовольство решением Союза биатлонистов Чехии отказаться от участия в турнире.