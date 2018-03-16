В Союзе биатлонистов Чехии Виткову обвинили в эгоизме

Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза прокомментировал недовольство Вероники Витковы на запрет федерации на участие в заключительном этапе Кубка мира в Тюмени, передает ТАСС

"Понимаю ее расстройство, она ведь занимает шестое место в Кубке мира. Но иногда надо думать о чем-то большем, чем о деньгах и каких— либо личных достижениях", — цитирует главу организации iDNES.

Этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.

Ранее Виткова выразила свое недовольство решением Союза биатлонистов Чехии отказаться от участия в турнире.