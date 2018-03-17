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Биатлонистки из РФ выиграли зачёт наций Кубка IBU
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Женская сборная России по биатлону выиграла зачёт наций Кубка IBU 

RT на русском 11 часов назад
Фото: Reuters
Женская сборная России по биатлону одержала победу в зачёте Кубка наций по итогам сезона-2017/18 Кубка IBU. В активе российских биатлонисток 7698 баллов. Второе место заняли представительницы Германии — 7148 баллов. Тройку замкнули норвежки.
В мужском зачёте Кубка наций победили норвежцы — 7582 балла. Россияне набрав 7511 очков стали вторыми. На третьей строчке расположились французы (6934 балла).
Ранее сообщалось, что Александр Логинов завоевал «Малый хрустальный глобус» зачёте гонок преследования.
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 Ещё 6 источников 
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