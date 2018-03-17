Биатлонистки из РФ выиграли зачёт наций Кубка IBU

Женская сборная России по биатлону выиграла зачёт наций Кубка IBU

Женская сборная России по биатлону одержала победу в зачёте Кубка наций по итогам сезона-2017/18 Кубка IBU. В активе российских биатлонисток 7698 баллов. Второе место заняли представительницы Германии — 7148 баллов. Тройку замкнули норвежки.

В мужском зачёте Кубка наций победили норвежцы — 7582 балла. Россияне набрав 7511 очков стали вторыми. На третьей строчке расположились французы (6934 балла).