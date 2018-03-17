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Франция выиграла женскую эстафету на Кубке мира по биатлону, Россия — 9-я
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Франция выиграла женскую эстафету на Кубке мира по биатлону, Россия — 9-я 

Чемпионат.com 12 часов назад
Женская сборная Франции по биатлону сегодня одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Хольменколлене.
В составе команды бежали Анаис Шевалье, Селия Эмони, Мари Дорен-Абер и Анаи Бескон. Второе место заняла сборная Германии, третьими стали итальянки.
Это вторая победа фрнцуженок в текущем сезоне. Они были первыми на Кубке мира в Оберхофе.
Сборная России (Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Екатерина Юрлова-Перхт) заняла 9-е место. Виролайнен ушла на один штрафной круг после стрельбы стоя.
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