Франция выиграла женскую эстафету на Кубке мира по биатлону, Россия — 9-я

Женская сборная Франции по биатлону сегодня одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Хольменколлене.

Это вторая победа фрнцуженок в текущем сезоне. Они были первыми на Кубке мира в Оберхофе.