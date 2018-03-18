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Видеообзор женской гонки преследования на этапе КМ по биатлону в Хольменколлене
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Видеообзор женской гонки преследования на этапе КМ по биатлону в Хольменколлене 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: ТАСС
«Чемпионат» представляет видеообзор женской гонки преследования на 10 км, прошедшей в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Хольменколлене. Победу в соперничестве с Анастасией Кузьминой из Словакии одержала белоруска Дарья Домрачева. Третьей финишировала американка Сюзан Данкли.
Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, с двумя промахами показавшая восьмой результат. Екатерина Юрлова-Перхт зашла на 4 штрафных круга и стала только 24-й. Замкнула топ-30 Дарья Виролайнен, трижды промахнувшаяся на четырёх огневых рубежах.
Ещё больше видео с Кубка мира по биатлону можно посмотреть на сайте «Калашников Media»
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