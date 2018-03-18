Видеообзор женской гонки преследования на этапе КМ по биатлону в Хольменколлене

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева , с двумя промахами показавшая восьмой результат. Екатерина Юрлова-Перхт зашла на 4 штрафных круга и стала только 24-й. Замкнула топ-30 Дарья Виролайнен , трижды промахнувшаяся на четырёх огневых рубежах.

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