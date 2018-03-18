Цветков: сделал ошибку, что встал за Шипулиным, ему сегодня было тяжело

Российский биатлонист Максим Цветков , занявший четвёртое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Норвегии, считает, что мог выступить и лучше.

«Я, честно говоря, не думал, что лидеры так близко. Мне казалось, что они подальше от нас. Знал, что около минуты отрыва, и потом, когда уже увидел спину Йоханнеса, шедшего третьим, конечно, был заряжен работать последний круг.

Наверное, сделал ошибку, что встал за Антоном. Я думал, что он попробует догонять Йоханнеса. Видно, ему было сегодня немного тяжело. Во время гонки было не до обмена фразами. У меня бы не было ни времени, ни сил, ни дыхания сказать ему и половину фразы.

Мой вариант состава на эстафету? Не знаю. Шипулин — последний. Он говорит, что у него нет сил? Нет, ну он побежит на последнем этапе — сто процентов. А что касается остальных этапов, то не знаю — как тренер поставит, так и побежим.

Сегодня и правда чувствовал себя хорошо, но очень беспокоюсь, что завтра, возможно, после сегодняшних эмоций наступит опустошение, и мне будет тяжело бежать, к примеру, последний этап", — сказал Цветков в эфире «Все на матч».