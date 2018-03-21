Российский биатлонист Слепов пропустит этап Кубка мира в Тюмени

Спортсмен решил сосредоточиться на подготовке к чемпионату России, который пройдёт в Ханты-Мансийске, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее олимпийский чемпион по биатлону швед Себастиан Самуэльссон высказал мнение, что Международный союз биатлонистов (IBU) заставляет спортсменов ехать на этап Кубка мира в Тюмень.