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Бессеберг не считает бойкот тюменского этапа Кубка мира политзаказом
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Бессеберг не считает бойкот тюменского этапа Кубка мира политзаказом 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Президент IBU Андерс Бессеберг не считает, что бойкот несколькими сборными заключительного этапа Кубка мира в Тюмени политическим решением. Ранее от поездки в Россию отказались команды Чехии, США, Канады и Украины.
— Это личное дело каждого спортсмена и сборной, — сказал Бессеберг в эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». — Они квалифицировались на этап, а приезжать или нет — личное дело каждого.
— Вам не кажется, что если на этап не приезжают сборные США, Канады и Чехии, это похоже на политзаказ?
— Если мы будем говорить об Украине — да. Мотивы бойкота могут быть политические. Про другие сборные я бы так не сказал.
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