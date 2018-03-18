Россия заняла третье место в эстафете на Кубке мира, победила Норвегия 

Победу одержала сборная Норвегии. Второе место заняла сборная Австрии. На третьем месте сборная России. За российскую команду выступали Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.
Холменколлен (Норвегия) Биатлон Кубок мира Мужчины Эстафета 4х7,5 км 1. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе-Лунн, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) 1:13.13,7 (0+3) 2. Австрия (Доминик Ландертингер, Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард) + 50,3 (0+5) 3. Россия (Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин) + 56,9 (0+4) 4. Швеция (Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем) + 1.05,8 (0+4) 5. Германия (Эрик Лессер, Симон Шемпп, Роман Реес, Арнд Пайффер) +1.29,4 (0+9)