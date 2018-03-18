Шипулин упустил серебро эстафеты на Кубке мира

17 марта россиянки Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен Виктория Сливко и Екатерина Юрлова-Перхт заняли девятое место в эстафете, уступив победительницам 2 минуты 39,3 секунды и использовав в общей сложности девять дополнительных патронов. Для сборной России этот результат стал худшим в сезоне.

Следующий этап Кубка мира состоится в Тюмени. Он пройдет с 22 по 25 марта 2018 года.