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Шипулин упустил серебро эстафеты на Кубке мира
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Шипулин упустил серебро эстафеты на Кубке мира 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российские биатлонисты Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Россияне уступили победителям 56 секунд. Победителями стали представители Норвегии Ларс-Хельге Биркеланд, Хенрик Л'Абе-Лунд, Тарьей и Йоханнес Бе. Второе место заняли австрийцы Доминик Ландертингер, Феликс Ляйтнер, Симон Эдер и Юлиан Эберхард.
17 марта россиянки Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко и Екатерина Юрлова-Перхт заняли девятое место в эстафете, уступив победительницам 2 минуты 39,3 секунды и использовав в общей сложности девять дополнительных патронов. Для сборной России этот результат стал худшим в сезоне.
Следующий этап Кубка мира состоится в Тюмени. Он пройдет с 22 по 25 марта 2018 года.
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