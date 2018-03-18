Выиграли бронзу? Или проиграли серебро? Итоги последней мужской эстафеты сезона

Оттого, что Максим Цветков обрел, наконец, форму сейчас больше печалишься. То есть мы понимаем: спортсмен может. Отчего же весь сезон он выглядел так, будто ему не достается на завтрак каши? Вопросы, естественно к тренерскому штабу. Но это вопросы, на которые не ответит никто и никогда.

Итак, Максим чуть-чуть не выиграл свой этап. Чуть-чуть в данном случае считается, поскольку у Цветкова на рубежах — ноль, он возглавил гонку на последнем круге и только на последних сотнях метрах Эрик Лессер вырвался вперед и передал эстафету первым — в секунде от российского биатлонистов.

Что сказал после гонки: После стойки я рванул, вышел на первое место — нельзя было отпускать норвежцев, но, видимо, из-за этого в последний подъем меня немного не хватило — ноги деревянные стали. Вчера вечером собрались, тактику разрабатывали. Решили, что Дима Малышко должен привозить Антону (Шипулину) минуту преимущества.

2-й этап. Антон Бабиков 0+0, 0+1. Место — 5-е. Отставание — 25 секунд.

Бабиков, впрочем, смог выйти на первое место после лежки. Сборная России лидировала вплоть до четвертой стрельбы — увы, Антону-младшему понадобилось здесь шесть патронов на пять мишеней, поэтому нашу команду опередили неспящие немцы, норвежцы и итальянцы. Потом Бабиков откатился на пятое место — на дистанции его обошел еще и Яков Фак . Первая тройка рванула к передаче не по-детски, Фак и Бабиков эту скорость не выдержали. Но, конечно же, россияне, все еще оставались в борьбе — 25-секнудное отставание могло как исчезнуть, так и превратиться в нечто более печальное.

Что сказал после гонки: Мне кто-то крикнул «с Богом!», когда я стрелял, и это меня сбило.

Лежка наших дел не поправила — Дмитрию понадобилось два дополнительных патрона, а это потеря порядка 20 секунд. Честно, в этот момент показалось, что если Малышко так мучается на лежке, то что с ним будет на второй стрельбе?

А было вот что: когда итальянец Виндиш настрелял на штрафной круг, а Тарьей Бе возглавил гонку, россиянин выдал идеальную стрельбу и стал вторым. До норвежца было полминуты, преследователи были совсем близко, но Малышко не думал никого подпускать и тем более пропускать. Так и передал эстафету вторым Антону Шипулину . Конечно, речи о планируемом минутном преимуществе уже не шло — но и этот вариант вполне приемлемый на сегодняшний день.

4-й этап. Антон Шипулин. 0+0, 0+1. Место — 3-е. Отставание — 56,9 секунды.

У Шипулина на этом этапе в Норвегии беда со скоростью. Последний круг в спринте он прошел едва ли не пешком. В гонке преследования не смог удержать четвертое место, на котором он оставался после заключительной стойки. Поэтому Антону ничего не оставалось делать, кроме как прилично стрелять. На лежке получилось отлично — он по-прежнему был вторым. Из главных соперников закопался на этой стрельбе Пайффер — едва не пошел на штрафной. На третье место вырвались шведы — Линдстрем увязался за Шипулиным.

Норвежскую команду эти разборки уже не интересовали — Йоханнес Бе с огромным преимуществом шел впереди. Победа в этой эстафете означала для скандинавов и первое место в эстафетном зачете.

На заключительном рубеже Шипулин взял один дополнительный (святое!), ближайшие соперники также ошиблись. Россиянин снова ушел вторым, швед опять третьим. Линдстрем большой опасности не представлял. Но тут же возникла угроза нашему второму месту по фамилии Эберхард. 16 секунд разницы — удержит ли это преимущество Антон? Нет, увы, не та форма у нашего лидера.

Сборная России — с бронзой.

Кубок мира

8-й этап. Холменколлен (Норвегия)

Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

Стрельба

Финиш

Норвегия

0+3 (0+0 0+2 0+1 0+0)

1:13.13,7 Австрия

0+5 (0+2 0+2 0+1 0+0)

+50,3 Россия

0+4 (0+0 0+1 0+2 0+1)

+56,9 Швеция

0+4 (0+2 0+0 0+1 0+1)

+1.05,8 Германия

0+9 (0+2 0+1 0+3 0+3)

+1.29,4 Франция

0+8 (0+3 0+3 0+2 0+0)

+1.58,5 Сборная России по этапам

С1 (л)

Место

С2 ©

Место

Финиш

Максим Цветков

3 (+6,4)

5 (+8,4)

3 (+3,8)

2 (+1,8)

Антон Бабиков

1 (-10,8)

4 (+10,5)

10 (+41,7)

5 (+25,2)

Дмитрий Малышко

5 (+38,5)

2 (+27,6)

5 (+18,9)

2 (+35,2)

Антон Шипулин

2 (+45,7)

2 (+1.02,6)

5 (+24,5)

3 (+56,9)