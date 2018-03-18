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Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову
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Биатлонист Бабиков промахнулся из-за крика российского болельщика 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Антон Бабиков признался, что допустил промах на стрельбе в эстафетной гонке на этапе Кубка мира из-за крика российского болельщика, сообщает "Советский спорт".
"Чуть-чуть сбился на втором выстреле. Признаю тот факт, что просто услышал, как крикнул болельщик на русском, и сбился. Но это, конечно, моя оплошность. Нельзя было этого допускать. Кто-то громко крикнул: "С Богом!" И я на это отвлекся", — сказал Бабиков в эфире телеканала "Матч ТВ".
Мужская сборная по биатлону заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене.
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