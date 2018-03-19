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Акимова не сможет выступить в Тюмени
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Последствия болезни не позволят биатлонистке Акимовой выступить в Тюмени 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская биатлонистка Татьяна Акимова пропустит этап Кубка мира в Тюмени, поскольку не успела полностью восстановиться после продолжительной болезни. Об этом ТАСС рассказал старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов.
Акимова после выступления на Олимпийских играх в Пхёнчхане заболела, что не позволило ей выступить на этапах Кубка мира в финском Контиолахти и в норвежском Холменколлене.
"Таня Акимова не сможет поехать в Тюмень. Болезнь отступила, но она протекала очень долго, поэтому она не в том состоянии, чтобы выступать на столь высоком уровне", — сказал Коновалов.
Во время Игр в Пхёнчхане Акимова, которая, несмотря на пропуск двух этапов продолжает оставаться второй после Екатерины Юрловой-Перхт россиянкой в общем зачете Кубка мира (34-е место), заявила, что утратила доверие к системе тренировок, которую предлагают специалисты женской национальной команды. В этой связи спортсменка позже выступила с заявлением, что пропускает этапы по причине вирусного заболевания и призвала не искать других причин.
На этапе Кубка мира в Тюмени, который пройдет с 22 по 25 марта, Россию будут представлять Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Ирина Услугина.
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