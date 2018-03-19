Привалов сравнил биатлонистов с загнанными лошадьми 

Двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов оценил состояние российских биатлонистов.
По его мнению, спортсмены похожи на загнанных лошадей и находятся в глубокой яме.
«Люди перестали нормально тренироваться. В этом году буквально вся команда перегружена. Не знаю, что они делали, но выглядят, как загнанные лошади», — рассказал Привалов изданию Чемпионат.com.
По мнению тренера, в биатлоне неправильно построен тренировочный процесс.
«Вся подготовка построена на лыжероллерах. И на эти грабли мы наступаем из года в год. Я объяснял это (президенту Союза биатлонистов России Александру) Кравцову на тренерском совете, предлагал свою помощь, но дальше слов не зашло. А в этом году они ещё усугубили. Команда находится в такой глубокой яме, что стыдно смотреть», — заключил Привалов.