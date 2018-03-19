Привалов сравнил биатлонистов с загнанными лошадьми

Двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов оценил состояние российских биатлонистов.

По его мнению, спортсмены похожи на загнанных лошадей и находятся в глубокой яме.

«Люди перестали нормально тренироваться. В этом году буквально вся команда перегружена. Не знаю, что они делали, но выглядят, как загнанные лошади», — рассказал Привалов изданию Чемпионат.com.

По мнению тренера, в биатлоне неправильно построен тренировочный процесс.