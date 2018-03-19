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Гурьев — о форме Шипулина: жёсткие тренировки Крючкова привели к коллапсу
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Гурьев — о форме Шипулина: жёсткие тренировки Крючкова привели к коллапсу 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Аналитик сборной России, бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев оценил нынешнее состояние олимпийского чемпиона Антона Шипулина. «Летом произошло выхолащивание. Мы задавали вопрос Крючкову, зачем он даёт две жёстких тренировки в неделю во второй и пятый дни. А в этом году он добавил третью жёсткую тренировку. Я не понял, зачем? На Олимпийских играх программа мягкая, там нет гонок два дня подряд. Крючков говорит, что они готовятся к Кубку мира.
Потом в летний период Антон в конце августа провёл чемпионат мира, а в конце сентября — чемпионат России. Он уже не молодой спортсмен, а на Олимпиаде в конце месяца программа заканчивается. Так какой был смысл в этих стартах? Эти жёсткие тренировки и привели к коллапсу. В свою бытность мы взвешивали каждую контрольную тренировку, думали, нужна ли она, нужна ли повторная работа. По традиционной методике, если ты в июне едешь на высоту 1300 метров, в августе на 2000, а на вкатывании — на 3000. А у него всё идёт в обратную сторону. В июне они заехали на 2000 метров в Бельмекене, в августе в Сочи на 1300.
Крючков говорит, что ему нужно гемоглобин было поднять, но это так не делается. Когда тренеры отчитывались, больше всего вопросов было к Крючкову, и на них он ответить не мог. Я понимаю, что он сильный специалист-теоретик, изучал много методик, в том числе и как тренируются скандинавские спортсмены, но практического опыта у него не было, а ему сразу дали лучшего спортсмена», — сказал Гурьев корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.
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