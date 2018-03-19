Гурьев — о форме Шипулина: жёсткие тренировки Крючкова привели к коллапсу

Аналитик сборной России, бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев оценил нынешнее состояние олимпийского чемпиона Антона Шипулина . «Летом произошло выхолащивание. Мы задавали вопрос Крючкову, зачем он даёт две жёстких тренировки в неделю во второй и пятый дни. А в этом году он добавил третью жёсткую тренировку. Я не понял, зачем? На Олимпийских играх программа мягкая, там нет гонок два дня подряд. Крючков говорит, что они готовятся к Кубку мира.

Потом в летний период Антон в конце августа провёл чемпионат мира, а в конце сентября — чемпионат России. Он уже не молодой спортсмен, а на Олимпиаде в конце месяца программа заканчивается. Так какой был смысл в этих стартах? Эти жёсткие тренировки и привели к коллапсу. В свою бытность мы взвешивали каждую контрольную тренировку, думали, нужна ли она, нужна ли повторная работа. По традиционной методике, если ты в июне едешь на высоту 1300 метров, в августе на 2000, а на вкатывании — на 3000. А у него всё идёт в обратную сторону. В июне они заехали на 2000 метров в Бельмекене, в августе в Сочи на 1300.