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Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
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Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру 

Рамблер 2 часа назад
Украинская биатлонистка Юлия Джима заявила местному порталу XSport, что может завершить спортивную карьеру.
По словам олимпийской чемпионки 2014 года, нынешний сезон «скорее всего» был для нее последним, так как она поняла, что переросла «этот уровень» и ей стоит идти дальше.
«Я про это не хочу говорить», — подчеркнула она.
Также Джима отметила, что после болезни она не смогла набрать хорошую спортивную форму к концовке этого сезона, в связи с чем «самый главный старт» оказался для нее провальным.
Кроме того, спортсменка прокомментировала изданию бойкот, который сборная Украины объявила заключительному этапу биатлонного Кубка мира в Тюмени. По ее словам, она понимала «на подсознательном уровне», что чиновники примут подобное решение.
«Как вышло, так и вышло», — сказала она.
Решение о том, что украинские биатлонисты не примут участия в этапе Кубка мира в Тюмени было принято неделю назад на встрече министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова и президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.
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