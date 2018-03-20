«Спортсменов принуждают ехать в Россию»

Американский биатлонист заявил, что IBU заставляет спортсменов ехать на этап КМ в России

Американец Лоуэлл Бэйли считает, что Международный союз биатлонистов заставляет атлетов спортсменов ехать на этап Кубка мира в Тюмени.

«Люди должны понять, что у IBU много власти, и они принуждают биатлонистов ехать в Россию. Голоса спортсменов и федераций очень громкие, но в IBU их не слушают. IBU существует благодаря биатлонистам, но на спортсменов не обращают внимания», — цитирует Бэйли NRK.

Он считает, что в организации должен появиться новый руководитель, который будет понимать спортсменов. Американец подчеркнул, что знает многих спортсменов, желающих бойкотировать соревнования.

Ранее экс-биатлонист Круглов прокомментировал решение некоторых спортсменов бойкотировать этап КМ в Тюмени.