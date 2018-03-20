Александр Касперович: Логинов находится в идеальной форме и готов показывать высокий результат

«Тюменец Александр Логинов находится сейчас в идеальной форме. Вы сами видели его результаты в Увате и Ханты-Мансийске. Логинов готов бороться и показывать высокий результат.

Александр Логинов: Малый хрустальный глобус стал для меня очень приятным сюрпризом

Тюменка Ирина Услугина Кристина Резцова из Югры тоже в хорошем состоянии. Хотя у Ирины уже пошёл, честно говоря, небольшой спад формы, но дома, я уверен, она соберётся. Резцова пока молодая биатлонистка, но в Ханты-Мансийске в последней гонке Кубка IBU она стала в пасьюте четвёртой. Думаю, что для неё финал Кубка мира — колоссальный опыт и хорошая мотивация на будущее.