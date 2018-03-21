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Витоцци: мне очень нравилось заниматься футболом, я была немного «пацанкой»
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Витоцци: мне очень нравилось заниматься футболом, я была немного «пацанкой» 

Чемпионат.com 6 часов назад
Бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете Лиза Витоцци рассказала о том, как начинала спортивную карьеру.
«Я начала заниматься биатлоном, когда мне было 13 лет. В моей семье никто никогда не занимался ни биатлоном, ни лыжными гонками.
Биатлон я попробовала из чистого любопытства, и это был новый опыт, который сразу заставил меня увлечься и удерживает до сих пор. До этого я занималась футболом. Мне очень нравилось, я была немного «пацанкой».
Начала играть в футбол в начальной школе, когда мне было семь-восемь лет. Играла до третьего класса средней школы, потом мне пришлось бросить, поскольку не было футбольных команд для девочек. Я играла в атаке, забивала голы.
Мне это доставляло большое удовольствие, я хорошо находила общий язык с мальчишками, чувствовала себя одной из них", — цитирует Витоцци Biathlon.life.
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