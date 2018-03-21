Витоцци: мне очень нравилось заниматься футболом, я была немного «пацанкой»

Бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете Лиза Витоцци рассказала о том, как начинала спортивную карьеру.

«Я начала заниматься биатлоном, когда мне было 13 лет. В моей семье никто никогда не занимался ни биатлоном, ни лыжными гонками.

Биатлон я попробовала из чистого любопытства, и это был новый опыт, который сразу заставил меня увлечься и удерживает до сих пор. До этого я занималась футболом. Мне очень нравилось, я была немного «пацанкой».

Начала играть в футбол в начальной школе, когда мне было семь-восемь лет. Играла до третьего класса средней школы, потом мне пришлось бросить, поскольку не было футбольных команд для девочек. Я играла в атаке, забивала голы.

Мне это доставляло большое удовольствие, я хорошо находила общий язык с мальчишками, чувствовала себя одной из них", — цитирует Витоцци Biathlon.life.