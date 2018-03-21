Мартин Отченаш: Так выходит, что я очень здорово выступаю в Тюмени

— Какие у вас ожидания от этапа Кубка мира в Тюмени? — Я очень ждал этих соревнований. Так выходит, что у меня здесь очень здорово получается выступать. Так было и на летнем чемпионате мира, и на чемпионате Европы. Сейчас состояние не самое лучшее, потому что я болел в Контиолахти. Надо прийти в себя к спринту. Жаль, что состояние не оптимальное, но выступать нужно, чтобы набрать очки для команды в Кубке наций.

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— Этот биатлонный сезон подходит к концу. Какие цели будете ставить перед собой на следующий? — Пока не знаю. Ситуация складывается не очень хорошая. Сейчас не хочу говорить, буду ли продолжать карьеру или нет. Нужно отдохнуть и хорошо подумать. В последние два года я тренировался только со своей женой. Папа много помогал, он занимается подготовкой лыж в сборной. Если бы не моя жена ( Наталья Бурдыга ), то меня в биатлоне уже не было бы. Мы много ездили за свой счет — она тренировала меня, стоя за трубой, помогала с массажем для восстановления, готовила еду сама, потому что средств на питание в гостинице не было. Я ей за это очень благодарен, — цитирует Отченаша sport24.ru.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.