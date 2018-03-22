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Допинг-пробы с КМ в Тюмени будут отправлены в Кёльн
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Допинг-пробы с этапа КМ по биатлону в Тюмени будут отправлены в лабораторию в Кёльне 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Допинг-пробы, взятые у биатлонистов в ходе проведения заключительного в текущем сезоне этапа Кубка мира в Тюмени, будут направлены в аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию в Кёльне. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
"Антидопинговое тестирование в Тюмени проводится в соответствии со стандартами WADA, все образцы, взятые в ходе этапа, будут отправлены в лабораторию в Кёльне", — говорится в сообщении.
Заключительный в сезоне этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. IBU принял решение оставить соревнования в Тюмени в календаре сезона-2017/18, после чего сборная Чехии, а также команды США, Канады, Украины отказались участвовать в российском этапе Кубка мира. При этом ряд ведущих биатлонистов, как француз Мартен Фуркад и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, выступил против бойкота соревнований в России.
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