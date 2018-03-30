Резцова недовольна происходящим в СБР

Биатлонистка Резцова: я не в восторге от того, что происходит у нас в федерации

Российская биатлонистка Кристина Резцова высказала мнение о ситуации в Союзе биатлонистов России (СБР).

«Если честно, я не в восторге от того, что происходит у нас в федерации в последнее время. Но меня больше пугает, что не останутся наши тренеры», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

Она отметила, что по слухам биатлонистов в сборной будут делить на большие команды.

«Тогда наши тренеры уйдут куда-то в другое место работать. На данный момент меня только этот вопрос волнует. Я бы хотела остаться с ними». — добавила спортсменка.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова выдвинула свою версию причин провала российских биатлонистов в нынешнем сезоне.