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Резцова недовольна происходящим в СБР
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Биатлонистка Резцова: я не в восторге от того, что происходит у нас в федерации 

RT на русском 6 часов назад
Фото: ТАСС
Российская биатлонистка Кристина Резцова высказала мнение о ситуации в Союзе биатлонистов России (СБР).
«Если честно, я не в восторге от того, что происходит у нас в федерации в последнее время. Но меня больше пугает, что не останутся наши тренеры», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».
Она отметила, что по слухам биатлонистов в сборной будут делить на большие команды.
«Тогда наши тренеры уйдут куда-то в другое место работать. На данный момент меня только этот вопрос волнует. Я бы хотела остаться с ними». — добавила спортсменка.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова выдвинула свою версию причин провала российских биатлонистов в нынешнем сезоне.
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