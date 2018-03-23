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М. Фуркад: я бы хотел соревноваться с Шипулиным и дальше, но выбор за ним
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М. Фуркад: я бы хотел соревноваться с Шипулиным и дальше, но выбор за ним 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову прокомментировал информацию о том, что олимпийский чемпион россиянин Антон Шипулин может завершить карьеру по окончании сезона.
«Антон старше меня на год, и я его отлично понимаю. Я тоже устаю от соревнований и хочу больше времени проводить с семьёй и детьми. Каждый день я разрываюсь между работой профессиональным спортсменом и семьёй. Последние два сезона были очень непростыми для Антона. Он мой очень хороший соперник, с которым я бы хотел соревноваться и дальше. Но это будет его выбор», — сказал Фуркад.
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