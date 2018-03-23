М. Фуркад: я бы хотел соревноваться с Шипулиным и дальше, но выбор за ним

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову прокомментировал информацию о том, что олимпийский чемпион россиянин Антон Шипулин может завершить карьеру по окончании сезона.

«Антон старше меня на год, и я его отлично понимаю. Я тоже устаю от соревнований и хочу больше времени проводить с семьёй и детьми. Каждый день я разрываюсь между работой профессиональным спортсменом и семьёй. Последние два сезона были очень непростыми для Антона. Он мой очень хороший соперник, с которым я бы хотел соревноваться и дальше. Но это будет его выбор», — сказал Фуркад.