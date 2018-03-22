Линдстрём: трасса была подготовлена отлично, и лыжи просто несли меня 

Бронзовый призёр мужского спринта на 10 км на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени швед Фредрик Линдстрём высоко оценил вклад зрителей в его итоговый успех.
«Сегодня была необычная гонка. Трасса была подготовлена отлично, и лыжи просто несли меня. Я чувствовал поддержку болельщиков на всей дистанции. В целом я доволен тем, как провел этот сезон. Мы выиграли золото в эстафете на Олимпийских играх, и это было великолепно», — передаёт слова Линдстрёма корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.