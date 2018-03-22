Шведский биатлонист заявил, что не боялся приезжать в Тюмень на этап КМ

Швед Фредрик Линдстрём поделился впечатлениями от приезда в Тюмень на заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18. «На трибунах было много людей, было шумно. Состоялась действительно хорошая гонка. Я не боялся приезжать сюда. Я был здесь ранее, я знал, что это хорошее место для биатлона. Так что все хорошо», — приводит слова шведа РИА Новости

Линдстрём занял третье место в спринтерской гонке в первый соревновательный день этапа в Тюмени.

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