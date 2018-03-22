Мартен Фуркад: Не могу сказать, что буду рад решению Шипулина завершить карьеру

— Антон на один год старше меня, а я думаю о том, чтобы уйти из биатлона через два года, поэтому я могу понять его. У него есть семья, маленький сын. Быть профессиональным спортсменом и сохранять высокий уровень много лет — не так просто, о чем я сам прекрасно знаю.

Я не могу сказать, что буду рад этому решению, поскольку он один из моих главных конкурентов, с которым мне приятно соревноваться, но я пойму, если он решит остановиться, — цитирует Фуркада ТАСС

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Ранее Шипулин заявил, что примет решение о продолжении карьеры после окончания зимних Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.