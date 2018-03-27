Кубок мира по биатлону. Шипулин, Домрачева, бойкот — какое событие главное

Сезон большого биатлона завершён. Вы же его запомнили? Потому что бойкоты и отстранения? Или из-за Шипулина и Домрачевой? Выбирай сейчас!

Наша традиционная голосовательная рубрика «Вечер биатлона» завершается вместе с биатлонным сезоном. Каким он был? Сложным. Болезненным. Поучительным. Да много ещё каким, одним словом тут не обойдёшься.

А вот каким было главное событие этого сезона — это мы легко можем выбрать. Хотя, может, и не очень легко, но выбрать всё равно сможем. И это первый вопрос рубрики — выберите самое важное событие биатлонного сезона — 2017/18.

Если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его по данной ссылке.

Второй вопрос — про лучшего биатлониста в истории России и СССР. Антон Шипулин в четвёртый раз подряд вошёл в тройку лучших по итогам Кубка мира, ничего подобного никому из звёзд отечественного биатлона сделать не удавалось. Разумеется, теперь он полноценно претендует на звание лучшего из лучших.

А кого вы считаете лучшим биатлонистом в истории СССР и России?

Если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его по данной ссылке.