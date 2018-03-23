К. Резцова: Кайшева сказала: «Если сразу в масс-старт попадёшь, закончу бегать»

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о своём настрое на этап Кубка мира в Тюмени, который станет для неё дебютным. 23 марта она примет участие в спринтерской гонке.

«Последний этап Кубка IBU решал — нужно было попасть в десятку. Последняя гонка решила — я стала седьмой, и мне сказали: «Всё, собирай вещи, едешь на Кубок мира». Какое место я займу — не загадываю. Нормально — в топ-20 попасть. Хорошо — в топ-10. Говорят, тут 30 тыс. болельщиков. Меня это не пугает, я спокойно отношусь к тому, что они будут кричать на каждый выстрел. У нас на тренировках постоянно на последний рубеж тренеры подходят вплотную и говорят: «Так, последний рубеж Олимпиады! Золотая медаль!» И на каждый выстрел: «Хэй! Давай ещё!» Сегодня разговаривали с Ульяной Кайшевой. Я говорю: «Ульян, как ты думаешь, я в пасьют попаду?» Она говорит: «Ну, да, попадёшь». А я: «Ну я-то рассчитываю на масс-старт». Она: «Ну если ты с первой гонки в масс-старт попадёшь, то я вообще закончу бегать». Она говорит, что, когда она в первый раз на Кубок мира приехала, для неё в 60 попасть — уже хорошо было. Чем выше цель, тем приятнее её достижение. Что мне теперь, ходить трястись? Они все такие же люди, почему я не могу их обыграть?» — сказала Резцова.

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