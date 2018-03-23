Кузьмина опередила Домрачеву и завоевала «Малый хрустальный глобус» в спринте

Биатлонистка Анастасия Кузьмина , представляющая Словакию, выиграла общий зачёт в спринтерских гонках. По итогам спринта в рамках заключительного этапа Кубка мира, который проходит в Тюмени, в активе Кузьминой 323 очка. Она опередила на 10 баллов белорусскую спортсменку Дарью Домрачеву , замкнула первую тройку финка Кайса Мякяряйнен (258 очков). Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт расположилась на 11-й позиции (185).

Подробнее с таблицей общего спринтерского зачёта можно ознакомиться на «Чемпионате».