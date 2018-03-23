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Кузьмина опередила Домрачеву и завоевала «Малый хрустальный глобус» в спринте
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Кузьмина опередила Домрачеву и завоевала «Малый хрустальный глобус» в спринте 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Биатлонистка Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию, выиграла общий зачёт в спринтерских гонках. По итогам спринта в рамках заключительного этапа Кубка мира, который проходит в Тюмени, в активе Кузьминой 323 очка. Она опередила на 10 баллов белорусскую спортсменку Дарью Домрачеву, замкнула первую тройку финка Кайса Мякяряйнен (258 очков). Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт расположилась на 11-й позиции (185).
Подробнее с таблицей общего спринтерского зачёта можно ознакомиться на «Чемпионате».
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Биатлон. Кубок мира-2017/18. 9-й этап. Хольменколлен. Трансляция 22 марта Домрачева выиграла спринт на финальном этапе Кубка мира в Тюмени Домрачева: в эстафете сборной Беларуси будет трудно повторить олимпийский успех
 Ещё 11 источников 
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