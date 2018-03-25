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Услугина: у меня осталась горечь в связи с тем, что было мало кубковых стартов
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Услугина: у меня осталась горечь в связи с тем, что было мало кубковых стартов 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Российская биатлонистка Ирина Услугина подвела итоги своего заключительного выступления на Кубке мира в Тюмени. «Осталась небольшая горечь, потому что в этом году у меня было очень мало кубковых стартов. Я очень рада, что здесь выступила во всех трёх гонках, хотя это тяжело бежать три дня подряд, но я показала свои лучшие результаты в карьере. Чемпионат России? Я бы поехала в любом случае. Возможно, провела бы не все гонки, но я представляю свой регион — Тюмень, так что обязана выступать на турнире. Я ещё не набегалась, нужно продолжать», — сказала Услугина.
Ещё больше видео с Кубка мира по биатлону можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
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