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Финская биатлонистка Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе КМ в Тюмени, Виролайнен — седьмая
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Финская биатлонистка Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе КМ в Тюмени, Виролайнен — седьмая 

RT на русском 28 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Финка Кайса Мякяряйнен одержала победу в гонке преследования на 10 км на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. Мякяряйнен преодолела дистанцию за 30 минут 52,7 секунды. Второй финишировала француженка Анаис Бескон. Тройку замкнула немка Лаура Дальмайер.
Словачка Анастасия Кузьмина пересекла финишную линию шестой.
Лучшей их россиянок стала Дарья Виролайнен, финишировавшая на седьмом месте. Ирина Услугина завершила гонку на девятом месте.
Светлана Миронова и Ульяна Кайшева пришли к финишу на 24-й и 25-й позициях. Екатерина Юрлова-Перхт стала 35-й.
Ранее сообщалось, что Марте Фуркад выиграл зачёт гонок преследования КМ.
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