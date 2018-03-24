Шипулин предложил иностранным биатлонистам почитать слова на русском языке

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин попросил иностранных биатлонистов прочитать слова на русском языке, сообщает Международный союз биатлонистов в своём «твиттере».

На этой неделе в Тюмени проходит финальный этап Кубка мира по биатлону. В субботу и воскресенье состоятся заключительные гонки сезона.