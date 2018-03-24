Шипулин предложил иностранным биатлонистам почитать слова на русском языке 

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин попросил иностранных биатлонистов прочитать слова на русском языке, сообщает Международный союз биатлонистов в своём «твиттере».
На кириллице попробовали читать Кентен Фийон Майе, Селия Эмонье (оба — Франция), Кайса Мякяряйнен (Финляндия), Линн Перссон, Эмма Нильссон (обе — Швеция), Ванесса Хинц (Германия) и другие спортсмены.
На этой неделе в Тюмени проходит финальный этап Кубка мира по биатлону. В субботу и воскресенье состоятся заключительные гонки сезона.