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Коновалов: следующий сезон для женской биатлонной сборной РФ будет лучше нынешнего
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Коновалов: следующий сезон для женской биатлонной сборной РФ будет лучше нынешнего 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Женская сборная России по биатлону в следующем сезоне выступит лучше, чем в нынешнем, так как команде будет проще стартовать вшестером. Такое мнение ТАСС высказал по телефону главный тренер женской команды Сергей Коновалов.
В воскресенье в Тюмени завершился девятый, заключительный этап Кубка мира. Последней гонкой сезона в Кубке мира стал женский масс-старт, в котором лучшей из россиянок оказалась Ирина Услугина, занявшая 21-е место. Несмотря на отсутствие призовых мест, женской сборной России удалось вернуть себе максимальную квоту — в следующем сезоне на каждую гонку можно будет заявлять по шесть биатлонисток. Произошло это благодаря тому, что в Кубке наций россиянки сумели попасть в число лучших пяти сборных (четвертое место).
"Очень отрадно, что нам в упорной борьбе с норвежской командой удалось вернуть квоту. В следующем сезоне девочки будут начинать вшестером, поэтому он будет намного увереннее и лучше, шансов будет больше", — сказал Коновалов.
Обладательницей малого Хрустального глобуса в зачете масс-стартов стала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, набравшая по итогам пяти гонок 216 очков. Лучшей из россиянок стала Юрлова-Перхт, она заняла 13-е место (123 очка).
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