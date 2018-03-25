Коновалов: следующий сезон для женской биатлонной сборной РФ будет лучше нынешнего

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Максим Пахомов /. Женская сборная России по биатлону в следующем сезоне выступит лучше, чем в нынешнем, так как команде будет проще стартовать вшестером. Такое мнение ТАСС высказал по телефону главный тренер женской команды Сергей Коновалов

В воскресенье в Тюмени завершился девятый, заключительный этап Кубка мира. Последней гонкой сезона в Кубке мира стал женский масс-старт, в котором лучшей из россиянок оказалась Ирина Услугина , занявшая 21-е место. Несмотря на отсутствие призовых мест, женской сборной России удалось вернуть себе максимальную квоту — в следующем сезоне на каждую гонку можно будет заявлять по шесть биатлонисток. Произошло это благодаря тому, что в Кубке наций россиянки сумели попасть в число лучших пяти сборных (четвертое место).

"Очень отрадно, что нам в упорной борьбе с норвежской командой удалось вернуть квоту. В следующем сезоне девочки будут начинать вшестером, поэтому он будет намного увереннее и лучше, шансов будет больше", — сказал Коновалов.