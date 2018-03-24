Лаура Дальмайер: «Бойкот этапа в Тюмени? Это такой же старт, как и другие»

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер отметила, что не обращает внимания на разговоры о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени. На сорвенования не приехали сборные Канады, США, Чехии и Украины, а также швед Себастьян Самуэльссон

— Я считаю, что здесь хороший стадион, также здесь хорошая атмосфера, но гонки всегда поздние, и это заставляет быть сконцентрированными в течение дня, — приводит «Р-Спорт» слова Дальмайер. — Бойкоты? Я думаю, что все делают свой выбор. Но наша команда, спортсмены решили приехать, потому что мы хотим бороться за очки на официальном этапе. Для меня этот этап такой же, как и все в календаре IBU. И именно IBU принимает все решения.