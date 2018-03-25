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Миронова стала лучшим новичком года по версии IBU
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Российская биатлонистка Миронова признана лучшим новичком года в сезоне 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Россиянка Светлана Миронова признана лучшим новичком года в сезоне по версии Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Миронова в текущем сезоне выступила в семи из девяти этапах Кубка мира. Ее лучшим результатом является девятое место в австрийском Хохфильцене. В общем зачете 24-летняя спортсменка занимает 57-е место.
У мужчин лучшим новичком года признан француз Эмильен Жаклен. В общем зачете 22-летний биатлонист занимает 46-е место.
Заключительный в сезоне этап Кубка мира, который принимает Тюмень, завершится в воскресенье двумя гонками с общего старта.
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