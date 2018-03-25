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Россия взяла золото на этапе Кубка мира
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Россия взяла золото на этапе Кубка мира 

Рамблер 1 час назад
Россиянин Максим Цветков занял первое место в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Это его первая победа в личных гонках на этапах Кубка мира, сообщает «Чемпионат».
Спортсмен преодолел дистанцию за 37 минут 37,3 секунды. Он не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
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«Ещё с утра подумал: нехорошо, что в личных гонках на подиуме в этом сезоне был только Шипулин. Я очень рад, что смог его поддержать и добиться успеха дома, порадовать своих болельщиков», — заявил Цветков.
На втором месте норвежский биатлонист Эрленн Бьентегорд. На третьем спортсмен из Норвегии Йоханнес Бе. В гонке принимало участие шесть представителей сборной России, в том числе и лидер сборной Антон Шипулин.
В общем зачёте Кубка мира Цветков стал 22-м.
 Ещё 3 источника 
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