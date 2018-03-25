Россия взяла золото на этапе Кубка мира

Россиянин Максим Цветков занял первое место в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Это его первая победа в личных гонках на этапах Кубка мира, сообщает «Чемпионат»

Спортсмен преодолел дистанцию за 37 минут 37,3 секунды. Он не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

>> Российские биатлонисты вернули квоту в Кубке мира «Ещё с утра подумал: нехорошо, что в личных гонках на подиуме в этом сезоне был только Шипулин. Я очень рад, что смог его поддержать и добиться успеха дома, порадовать своих болельщиков», — заявил Цветков.

На втором месте норвежский биатлонист Эрленн Бьентегорд. На третьем спортсмен из Норвегии Йоханнес Бе . В гонке принимало участие шесть представителей сборной России, в том числе и лидер сборной Антон Шипулин.

В общем зачёте Кубка мира Цветков стал 22-м.