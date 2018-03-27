Главного критика российского биатлона отправили домой

Главного критика российского биатлона назвали пенсионером и отправили домой

«Я с ним в корне не согласна. Мы все сваливаем на Михаила Прохорова, но после него четыре года работал Александр Кравцов, который обещал исправить ошибки. Рядом с ним в связке постоянно работал Тихонов, на ухо шептал однозначно. Слушать то, что он сейчас высказывает, — это себя не уважать», — заявила Резцова. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала Александра Тихонова , который неоднократно выступал против руководство российской сборной и Союза биатлонистов России (СБР). Ее слова приводит НСН.

По ее словам, Тихонов и нынешний президент СБР Кравцов не изменили ничего, поэтому «Александру Ивановичу нужно угомониться, сидеть пенсионеру дома, никуда не лезть».

25 марта Тихонов заявил, что Прохоров, который был президентом СБР с 2008 по 2014 год, набрал самую безграмотную команду, которую теперь нужно «гнать поганой метлой». Также он говорил, что не стал бы «разгребать дерьмо» в российском биатлоне даже за миллион долларов.

И Тихонов, и Резцова не раз критиковали отечественных спортсменов. В сезоне-2017/18 российские биатлонисты одержали всего две победы на этапах Кубка мира.