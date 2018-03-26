Пихлер — топ, наша сборная — на дне и другие неожиданности биатлонного сезона

«Советский спорт» начинает подводить итоги биатлонного сезона. За эти пять месяцев произошло много событий, которые не мог предсказать никто из нас.

САМООТВОД КОУКАЛОВОЙ

Габи мы привыкли видеть не только на обложках модных журналов, но и на верхних строчках женского тотала в Кубке мира. В 2016-м она выиграла Большой хрустальный глобус, а в 2017-м до последнего рубилась за него с Лаурой Дальмайер и собрала полный комплект наград на чемпионате мира. Все шло к тому, что в олимпийском сезоне мы вновь увидим эпичную борьбу в женском пелотоне, но Коукалову подвело здоровье. Она пропустила первые гонки из-за проблем с икроножными мышцами, а затем объявила о том, что ставит карьеру на паузу. В 28 лет. На пике. И даже не попыталась вернуться, чтобы выступить на Олимпиаде, где все резонно ждали от нее наград.

Это решение породило массу домыслов. Ходили слухи о том, что самоустранение Коукаловой стало следствием ее конфликта с президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андреасом Бессебергом, которому она демонстративно отказалась жать руку во время цветочной церемонии на одном из этапов КМ. Габи считала, что он слишком лояльно относится к российским биатлонистам на фоне допинговых скандалов. Разумеется, говорили и о том, что сама Коукалова боится быть пойманной на запрещенных препаратах. В общем, очередная странная история, коих в современном биатлоне с каждым годом становится все больше.

ВСЕГО ДВЕ ПОБЕДЫ РОССИЯН ЗА СЕЗОН

То, что российский биатлон в кризисе было очевидно еще перед стартом Кубка мира. Однако даже с учетом этого вряд ли кто-то мог ожидать, что результаты наших спортсменов будут настолько ужасающими. За весь сезон наши девушки ни разу не смогли заехать на пьедестал. Такого с отечественным биатлоном еще не случалось.

Лучшим результатом россиянок в личных гонках стало шестое место Екатерины Юрловой-Перхт в спринте на этапе в Антхольце. За сезон на всю команду наши девушки набрали всего десять заездов в топ-10. И даже две победы у мужчин не спасают ситуацию. Это повторение худшего результата в истории. Лишь в сезоне-2013/14 с золотом у наших спортсменов все было столь же плохо.

При этом абсолютно парадоксальным является факт, что наша женская сборная спустя три года вернула себе максимальную квоту: со следующего сезона в личных гонках на Кубке мира смогут выступать не пять, а шесть россиянок. Произошло это благодаря тому, что команда Украины бойкотировала этап в Тюмени по политическим мотивам.

УПРЕКИ В АДРЕС ТРЕНЕРОВ

Если спортсмен в публичном пространстве начинает критиковать тренера, это значит, что все пропало. Руководителям надо срочно делать выводы и проводить перестановки. Но, кажется, это не касается российского биатлона.

Антон Бабиков и Максим Цветков , находившиеся в ужасной форме со старта сезона, еще в декабре намекали на отсутствие должного взаимодействия с тренерами, однако в ответ услышали, что ведется планомерная подготовка к главному старту — Олимпиаде. Вот там, парни, и побежите быстрее всех, а пока — работайте по планам, которые давно утверждены.

В итоге Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил на Игры лишь четырех российских биатлонистов, которые выступили не очень успешно, и при этом вновь не постеснялись раскритиковать тренеров за отсутствие поддержки и нежелание работать со спортсменами в индивидуальном режиме.

— Контакт с тренерским штабом? После середины сезона это односторонняя дорога. Работай как хочешь. Кто-то считает, что я виноват в этих результатах, поэтому я должен сам искать выход. Я пытаюсь его найти. Я верю, что весной это изменится, и мы будем работать вместе, найдутся люди, которые помогут, — в этом спиче Бабикова все, что вам нужно знать об отношениях биатлонистов и тренеров по ходу сезона.

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ПИХЛЕР НЕ УБИВАЛ НАШ БИАТЛОН

Когда-то Вольфганга Пихлера было принято считать одной из главных проблем российского биатлона. На него повесили все грехи, выставили рвачом и абсолютно бездарным тренером. «Благодарности» летели немцу вслед еще очень долго. Тем временем, Пихлер с удовольствием вернулся в сборную Швеции и получил возможность работать в спокойной обстановке.

«Мое мнение — гнать Пихлера в шею!» Что говорили о Вольфганге в России

Результат этой работы мы увидели на Олимпиаде, куда Вольфганга упорно не хотели пускать чиновники Международного олимпийского комитета. В конечном счете, при административной поддержке шведских спортивных чиновников Пихлеру все же удалось выбить аккредитацию на Игры и сотворить одну из главных сенсаций биатлонного сезона.

Прорыв 20-летнего Себастьяна Самуэльссона с 14-го места на второе в олимпийском преследовании все называли случайностью, но потом индивидуалку выиграла 22-летняя Ханна Оберг , о существовании которой знали исключительно матерые биатлонные эксперты. В этот момент российское биатлонное сообщество начало догадываться, что Пихлер все-таки тренер, а не физрук.

Все сомнения развеяли эстафетные гонки, в которых бодрые шведские ноунеймы опрокинули всех фаворитов, выиграв золото у мужчин и серебро у женщин. Это называется — идеальная подводка к главному старту сезона.

ФУРКАД БЬЕТ ВСЕ МЫСЛИМЫЕ РЕКОРДЫ

Величие французского биатлониста никогда не подвергалось сомнению, но этот сезон у Мартена получился просто выдающимся. В 25 личных гонках он лишь трижды оказывался за пределами пьедестала — дважды на Олимпиаде и на последнем старте сезона в Тюмени.

Фуркад — первый биатлонист в истории, выигрывавший больше одного личного золота на двух Олимпиадах подряд. А еще у него семь Больших хрустальных глобусов, что является абсолютным рекордом в биатлоне, четыре сезона, в ходе которых он выигрывал десять гонок и больше, а также суммарные 74 победы в карьере.

До Уле-Эйрана Бьорндалена осталось совсем немного, на счету норвежца — 95 выигранных гонок, но Фуркаду всего 29 лет, и если он останется на следующий олимпийский цикл, то может не напрягаясь добить до сотки.

БЬОРНДАЛЕН НЕ ОТОБРАЛСЯ НА ОЛИМПИАДУ

С одной стороны, эта фраза сама по себе звучит абсурдно. Представить, что Король биатлона может не пройти отбор в сборную, довольно сложно. С другой, — в январе Бьорндалену исполнилось 44, и его результаты из сезона в сезон все хуже. Успешные выступления норвежца на главных стартах создавали иллюзию, что Уле-Эйнар «еще тот», но итоговые места в протоколах гонок на Кубке мира уже не впечатляли. Мы все чаще обнаруживали Бьорндалена в третьем-четвертом десятке, но поверить в то, что закат легенды близок, было очень тяжело.

Этот сезон великому норвежцу не удался совсем. Уле-Эйнар неплохо стрелял, но совсем не вывозил на дистанции. Ему долгое время не удавалось подняться выше 12-го места, а для того, чтобы выполнить критерии отбора, нужно было один раз заехать в топ-6 или дважды в топ-12. Король не смог.