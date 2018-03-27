Ещё
Подчуфарова намерена пропустить следующий сезон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российская биатлонистка Подчуфарова намерена пропустить следующий сезон 

ТАСС 20 минут назад
Фото: ТАСС
Биатлонистка Ольга Подчуфарова сообщила, что скорее всего пропустит следующий сезон. Об этом российская спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
Подчуфарова по согласованию с тренерами сборной решила приостановить соревновательную деятельность в начале декабря 2017 года. Причиной стали слабые результаты биатлонистки на первых двух этапах Кубка мира, где в личных гонках она ни разу не попала в число 30 сильнейших, и желание 25-летней спортсменки восстановить здоровье.
"Скорее всего не буду бежать в следующем сезоне, — сказала Подчуфарова. — Пауза назрела, я давно не отдыхала. Примерно полгода после чемпионата России не буду тренироваться в обычном режиме".
Ранее личный тренер спортсменки Юрий Лелин сообщил ТАСС, что Подчуфарова примет участие в чемпионате России, который пройдет с 29 марта по 4 апреля в Ханты-Мансийске.
ТАСС: последние новости
Глава IBU опроверг информацию о том, что биатлонистов заставляли выступать в Тюмени Тулеев попросил у Путина прощения за трагедию в ТЦ Драчев считает, что нельзя недооценивать соперников на выборах президента СБР
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-201842
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Украинский спортсмен стал выступать за Россию31
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение