Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред

«Тут я слышал интервью Анфисы Резцовой, которая в очередной раз несет пьяный бред. Достаточно того, что я видел на встрече с болельщиками, ты не могла произнести ни слова», — пишет 71-летний специалист. По мнению бывшего биатлониста Резцова могла бы стать главой СБР, если бы «слушала стариков».

Бывший руководитель СБР подвел итоги выступлений российской команды на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени и рассуждал о повестке дня на предстоящем 18 мая заседании Союза, в ходе которого должен определиться следующий глава организации. Тихонов отметил, что самое «негативное воспоминание осталось от правления». Он также нелестно высказался в адрес Резцовой.