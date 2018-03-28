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Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред
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Речь трехкратной олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший глава Cоюза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов выступил с критикой в адрес трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Об этом Тихонов написал в своем блоге.
Бывший руководитель СБР подвел итоги выступлений российской команды на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени и рассуждал о повестке дня на предстоящем 18 мая заседании Союза, в ходе которого должен определиться следующий глава организации. Тихонов отметил, что самое «негативное воспоминание осталось от правления». Он также нелестно высказался в адрес Резцовой.
«Тут я слышал интервью Анфисы Резцовой, которая в очередной раз несет пьяный бред. Достаточно того, что я видел на встрече с болельщиками, ты не могла произнести ни слова», — пишет 71-летний специалист. По мнению бывшего биатлониста Резцова могла бы стать главой СБР, если бы «слушала стариков».
27 марта Резцова выступила против Тихонова из-за его призывов «гнать поганой метлой» руководство российского биатлона.
«Слушать то, что он сейчас высказывает, — это себя не уважать», — заверила она.
На заключительном этапе Кубка мира среди россиян победу одержал только Максим Цветков. Биатлонисту удалось завоевать золото в масс-старте.
Резцова — мать двух биатлонисток сборной России, Дарьи Виролайнен и Кристины Резцовой. В бытность действующей спортсменкой она дважды выигрывала золото Олимпиады как биатлонистка, и один раз в качестве лыжницы.
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