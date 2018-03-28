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Алексей Волков: Для меня чемпионат России — это один из основных стартов
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Алексей Волков: Для меня чемпионат России — это один из основных стартов 

Советский спорт 18 минут назад
«В Хантах всегда всё отлично! Идеальная трасса, идеальный стадион, единственное, немножко прохладно, а так в целом всё устраивает. Настрой, как и на любые соревнования, максимально ответственный, тем более когда бежишь на родной земле. Чемпионат страны у многих — это главный старт сезона, поэтому настраиваемся и выступаем по максимуму. У меня неоднозначный сезон, для меня чемпионат России — это один из основных стартов», — цитирует Волкова ugramegasport.ru.
Завтра, 29 марта, у мужчин состоится индивидуальная гонка.
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