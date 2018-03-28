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Южнокорейские биатлонисты поучаствуют в чемпионате РФ
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Южнокорейские биатлонисты Фролина и Лапшин примут участие в чемпионате России 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: @timo_lapshin
Биатлонисты сборной Южной Кореи Анна Фролина и Тимофей Лапшин примут участие в чемпионате России. Об этом сообщает ТАСС.
"Участвовать они могут. Предварительно побегут спринт и пасьют", — заявил тренер сборной Южной Кореи Андрей Прокунин.
Чемпионат России по биатлону имеет статус Открытых всероссийских спортивных соревнований. Это не первый случай, когда иностранные спортсмены становятся участниками российского чемпионата.
Ранее австралийский биатлонист выступит в индивидуальной гонке на чемпионате России в Увате.
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 Ещё 7 источников 
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