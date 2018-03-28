Южнокорейские биатлонисты поучаствуют в чемпионате РФ

Южнокорейские биатлонисты Фролина и Лапшин примут участие в чемпионате России

Чемпионат России по биатлону имеет статус Открытых всероссийских спортивных соревнований. Это не первый случай, когда иностранные спортсмены становятся участниками российского чемпионата.

Ранее австралийский биатлонист выступит в индивидуальной гонке на чемпионате России в Увате.