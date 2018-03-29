Биатлонистка Акимова пропустит чемпионат России

Биатлонистка Акимова не выступит на чемпионате России

Российская биатлонистка Татьяна Акимова пропустит чемпионат России, поскольку не успела полностью восстановиться после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).

"Акимовой не будет на чемпионате России, она не смогла набрать оптимальную форму после болезни", — сообщили в СБР. Чемпионат России стартовал в Ханты-Мансийске 29 марта и продлится до 4 апреля.

Акимова после выступления на Олимпийских играх в Пхёнчхане заболела и пропустила этапы Кубка мира в финском Контиолахти, норвежском Холменколлене и Тюмени.

Во время Игр в Пхёнчхане Акимова, которая стала третьей россиянкой в общем зачете Кубка мира (39-е место), заявила, что утратила доверие к системе тренировок, которую предлагают специалисты женской национальной команды. В этой связи спортсменка позже выступила с заявлением, что пропускает этапы по причине вирусного заболевания и призвала не искать других причин.