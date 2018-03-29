Чемпионка мира раскрыла проблему российского биатлона

Чемпионка мира рассказала о главной проблеме российского биатлона

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрьева рассказала о главной проблеме сборных команд России. Слова спортсменки приводит "Спорт-Экспресс".

"Возьму на себя смелость сказать, что не было единой команды — ни в мужском, ни в женском составе. Были только разрозненные спортсмены, которые пытались хоть как-то себя подготовить.

Когда ты не чувствуешь себя частью коллектива, не ощущаешь поддержки от тренеров, то и энергия в тренировках совсем не та", — заявила Юрьева, добавив, что в команде в первую очередь должен быть равильный эмоциональных климат.

Ранее сообщалось, что Шипулин упрочил лидерство в рейтинге лучших биатлонистов России.