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Чемпионка мира раскрыла проблему российского биатлона
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Чемпионка мира рассказала о главной проблеме российского биатлона 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрьева рассказала о главной проблеме сборных команд России. Слова спортсменки приводит "Спорт-Экспресс".
"Возьму на себя смелость сказать, что не было единой команды — ни в мужском, ни в женском составе. Были только разрозненные спортсмены, которые пытались хоть как-то себя подготовить.
Когда ты не чувствуешь себя частью коллектива, не ощущаешь поддержки от тренеров, то и энергия в тренировках совсем не та", — заявила Юрьева, добавив, что в команде в первую очередь должен быть равильный эмоциональных климат.
Ранее сообщалось, что Шипулин упрочил лидерство в рейтинге лучших биатлонистов России.
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