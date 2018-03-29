Бабиков: жест на финише — не могу забыть о том, что произошло в Кемерово

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России (6-е место) и рассказал, что посвятил городу Кемерово жест на финише.

«Не получилась первая «стойка» — два близких промаха. Чуть-чуть не справился, передержал, не попал. Ошибки не позволили занять более высокое место.

Усталость есть, особенно учитывая то, что были проблемы, но получилась бороться. Больше сказывается эмоциональная усталость, но нужно собраться и сражаться до конца. Силы безграничны. Главное — правильно настроиться.

Мой жест на финише — не могу забыть об этом случае, не могу не поддержать людей", — сказал Бабиков в эфире ТК «Матч ТВ».