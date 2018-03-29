Алексей Волков: «Придерживался тактики „четыре ноля и потерпеть“

Биатлонист Алексей Волков посетовал, что ему не удалось чисто отработать на огневых рубежах в индивидуальной гонке на чемпионате России. Спортсмен стал третьим с одним промахом, уступив 41 секунду победителю Александру Логинову , допустившему три промаха.

— Сегодня придерживался своей тактики для индивидуальных гонок «четыре ноля и потерпеть», но, к сожалению, не хватило концентрации, — цитирует ugrasport.com Волкова. — Но цена выстрела высока. Впрочем, я все равно рад, что, несмотря на это, удалось финишировать в тройке. Поддержка семьи для меня самая главная. Планирую принять участие во всех гонках и пока этого плана придерживаюсь.