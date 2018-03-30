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Малышко: я собирался работать в банке
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Малышко: я собирался работать в банке. Учился на менеджера по кредитам 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: ТАСС
Олимпийский чемпион российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, кем бы мог стать, если бы не стал заниматься биатлоном.
«Закончилась школа, мне было 18 лет. Я должен был делать выбор: либо продолжать учиться, уйти в институт, посвящать себя какой-то работе, либо идти в спорт. Но поскольку в спорте денег было ноль совершенно, на мои просьбы сделать какие-то ставки мне сказали: «Извини, ничего не будет». Я сказал: «Тогда мы попрощаемся, я буду искать себя в другой сфере». Я перестал ездить на сборы, каждый день ездил из Соснового бора в Питер на учёбу, собирался работать в банке. Учился на менеджера по кредитам. Я сам не хотел работать, но в том возрасте особо не выбираешь. Я отлично закончил учёбу и уже начал работать. Позвонил тренер и сказал: «Давай возвращайся, мы тебе сделаем условия, о которых ты просил». Я ответил: «Ну давайте попробуем». Приехал на вкатку, накатал 200 км и на «Ижевской винтовке» выиграл спринт», — сказал Малышко.
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