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Работу тренерского штаба сборной России по биатлону признали неудовлетворительной
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Работу тренерского штаба сборной России по биатлону признали неудовлетворительной 

LiveSport.Ru 4 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал работу мужского и женского тренерских штабов сборной России неудовлетворительной.
Об этом «Р-Спорту» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Тренерский совет признал работу мужского и женского тренерского штабов неудовлетворительной», — заявил источник.
Напомним, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российским биатлонистам не удалось завоевать ни одной медали. На этапах Кубка мира 2017-2018 среди мужчин россияне одержали две победы, а среди женщин — ни одной.
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Старшим тренером мужской сборной России является Рикко Гросс, женскую возглавляет Сергей Коновалов.
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